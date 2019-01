La platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di 1.437.000 famiglie per 8,5 miliardi di spesa. Lo si legge nella bozza del decreto su Quota 100 e Reddito di cittadinanza secondo la quale i nuclei che potranno accedere al beneficio composti di una sola persona saranno 387.000 pari a oltre un quarto del totale. Saranno 198.000 le famiglie coinvolte con 5 componenti o più per 1,4 miliardi di spesa. Al via da aprile, potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani dai comunitari e dagli extracomunitari residenti in Italia da almeno 10 anni.