Un bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio di ieri nel Cesenate. Era in macchina col padre. L'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha travolto.