, Stefano Pellegrino,

alla guida della commissione Affari istituzionali, dove è atteso il dibattito sulle nomine dei manager della Sanità. "Affronteremo anche la riforma della legge elettorale e il disegno di legge sulla semplificazione burocratica, ma - dice Pellegrino - assieme alla Commissione Antimafia stiamo mettendo a punto un codice etico molto serio e articolato per i dipendenti pubblici, i deputati e gli assessori regionali. Non un semplice sistema di regole, ma un documento di valore legislativo che prevederà anche delle sanzioni".

Le prime convocazioni delle Commissioni sono previste già domani, lunedì 7 gennaio, e in molte di queste all'ordine del giorno ci sono Bilancio e Finanziaria. Il Governo regionale ha provato alla fine dell'anno scorso a scongiurare il ricorso all'esercizio provvisorio, ma l'obiettivo è stato mancato. Dalle prime battute dell'attività parlamentare si potrà capire se il mese previsto basterà o se sarà necessario allungare ancora i tempi. L'Aula intanto tornerà a riunirsi venerdì 11 gennaio alle 11., guidata dal forzistaLa prima convocazione, però, è dedicata al concorso che sarà bandito da Palazzo d'Orleans per ricostituire l'ufficio stampa della Regione e saranno ascoltati il presidente dell'Ordine dei giornalisti Giulio Francese e il segretario dell'Assostampa Roberto Ginex.Sempre un deputato di Forza ItaliaIl codice, infatti, è tra i punti che saranno affrontati pure dalla commissione speciale guidata da, dei Centopassi, che, dopo aver chiuso il lavoro sul depistaggio della Strage di via D'Amelio, chiuderà entro febbraio con le ultime audizioni anche il filone sul cosiddetto "sistema Montate". Le agromafie, le minacce ai sindaci e agli amministratori locali, il caso Girgenti Acque tra le altre cose che nella seduta del 9 gennaio saranno fissate in agenda, oltre alla possibilità di lavorare sulla questione migranti dopo l'appello del presidente dell'Ars, prima di poter affrontare le altre questioni rimaste in sospeso. La commissione, per esempio, presieduta dadi Forza Italia, sta per concludere il lavoro sul disegno di legge sulla pesca e si metterà al lavoro sulla riforma dei consorzi di bonifica, quando il testo sarà trasmesso dalla seconda Commissione.In quarta commissione, Ambiente e Rifiuti, la presidentedi Diventerà Bellissima ha all'ordine del giorno "tre disegni di legge molto importanti per la Sicilia, di iniziativa governativa ma che hanno bisogno del giusto approfondimento parlamentare, così com'è stato per il piano rifiuti", dice. Si tratta dei ddl su Urbanistica ed edilizia, quello su Parchi e riserve - i cui commissari sono in scadenza e serve una norma per evitare ulteriori proroghe - e. "L'obiettivo è ridurre gli eccessivi ribassi e gli spazi di discrezionalità".Per i deputati della commissione Cultura, guidati dadel Partito democratico, la prima convocazione servirà per fare il punto sulla situazione economico finanziaria della Fondazione Mandralisca di Cefalù, mentre la sesta commissione, Sanità, presieduta dadell'Udc, prima di tutto si occuperà di nomine e in particolare di quella del direttore generale dell'Irccs - Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina."La legge è quasi pronta e il prossimo passo sarà l'analisi di eventuali osservazioni delle associazioni di categoria e l'audizione con l'Anci", ha detto il presidente. Una delle prossime leggi da approvare in Sala d'Ercole potrebbe dunque essere proprio questa, una volta concluso anche il compito del consulente scelto dal presidente Miccichè, Giovanni Giacobbe Giacobbe, il cui contratto scadrà il 31 gennaio 2019.