MESSINA - Continua l'attività "stromboliana" del cratere eoliano con esplosioni di lapilli incandescenti e anche con fiocchi di neve. Il vulcano è monitorato dall'Ingv di Catania e dalla Protezione Civile. Proprio per l'attività che continua ad essere intensa, il sindaco Marco Giorgianni ha vietato le escursioni fino alla cima del cratere. I gruppi non potranno superare i 400 metri d'altezza. Nella notte, alle ore 03:54, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato il basso Tirreno tra lo Stromboli e la Calabria. L'ipocentro è stato a 98.6 chilometri di profondità.A causa di una frana ad Alicudi, nelle Eolie sei famiglie sono rimaste isolate. Lo smottamento del terreno ha interessato la località vicino il vallone e ha letteralmente isolato la zona. "Siamo impossibilitati a raggiungere le nostre case - dice un altro residente Bartolo Taranto - anche per trasportare le bombole di gas, tanto che ho deciso di lasciare l'isola fin quando non finirà l'isolamento della località".