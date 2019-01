Sarà un film la storia del sacrificio di Piersanti Mattarella, il politico democristiano presidente della Regione Siciliana ucciso 39 anni fa da Cosa Nostra, ai tempi degli omicidi mafiosi di Peppino Impastato, Pio La Torre, Rocco Chinnici.Per il delitto è stata condannata la Cupola di Cosa nostra, mentre ancora ignoti sono gli esecutori materiali dopo anni di indagini sulla pista nera dei Nar di Fioravanti. Ma è una storia, nel contesto del dominio mafioso della Sicilia di quegli anni, di politici collusi come l'ex sindaco Vito Ciancimino, che le giovani generazioni poco conoscono.Intanto, un film sul delitto Mattarella con un cast tutto siciliano da Leo Gullotta a Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pino Caruso, Pippo Pattavina, Toni Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo e Guia Jelo, è in preparazione. Aurelio Grimaldi da anni raccoglie materiali sulla storia e ora sta lavorando a Palermo per cominciare le riprese il 25 febbraio con la produzione Cine 1 Italia e Arancia Cinema.