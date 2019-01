- “Tutti devono fare di più sulla questione dei migranti. Sì, anche la Chiesa...”., rettore della chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria, è sempre stato un sacerdote di complicata e intelligente collocazione. Non lo trovi mai dove il luogo comune lo immaginerebbe. Così, nei giorni della polemica Orlando-Salvini, con il popolo di Luca in sit-in a Palazzo delle Aquile, mentre impazza la disfida sui social, padre Scordato sceglie una strada inconsueta per i tempi: la via impervia e sempre meno frequentata del ragionamento.“La vicinanza a una tematica che ci riguarda e che sarà ogni giorno più presente nelle nostre vite: quella della migrazione”.“Siamo davanti a una svolta epocale. E non possiamo più volgere lo sguardo altrove. Le migrazioni compongono un fenomeno che sta cambiando il volto della storia e che interpella una nuova coscienza e consapevolezza di umanità”.“Non entro nello specifico del dibattito politico, non mi interessa. La sicurezza è un aspetto importante, ma parziale. E certamente non siamo più sicuri se le persone finiscono in mezzo a una strada, esposte a tutto, anche alla violenza e alla malavita. Certo, l'Europa fin qui ha fatto troppo poco”.“E allora la questione è mondiale e va risolta con nuove politiche, con fantasia e creatività, lasciando da parte il fiato corto”.“Non sono in grado, dicevo, di offrire una valutazione giuridica, perché non me ho la competenza. Ma sento che dobbiamo muoverci nella direzione di ciò che apre gli spazi a chi viene a bussare, non coltivando la paura. Ma cosa abbiamo da offrire? Ecco il vero punto”.“Non basta affermare il principio dell'accoglienza che è necessario e sacrosanto. Cosa offriamo? La politica ci ha pensato? Non mi pare che l'abbia fatto abbastanza. Oltre all'iscrizione all'anagrafe che è un presupposto necessario, cosa mettiamo in comune? C'è terra, ci sono campagne, ci sono opportunità da mettere in moto con il lavoro. E la politica non sembra che se ne sia occupata. Invece, sulla migrazione, dobbiamo pensare in grande e non restare impigliati nella scaramuccia di rito".“Sono, ovviamente, in piena sintonia con don Corrado Lorefice, il nostro arcivescovo che ha pronunciato parole alte e meravigliose. Penso che ci voglia una maggiore progettualità. Pure la Chiesa deve fare di più. Ci sono monasteri, proprietà, azioni... Tutto si può mettere a servizio del bene. Del resto, lo dice il Vangelo: ero forestiero e mi avete ospitato... E sento per certo che non abbiamo fatto abbastanza su tutti i fronti”.