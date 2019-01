Al loro ritorno a casa la sorpresa è stata amarissima: il loro appartamento è stato "ripulito" dai ladri e, in un caso, è stato portato via anche l'albero di Natale. A finire nel mirino soprattutto chi abita nel centro storico, ancora una volta tra le zone più colpite dai topi d'appartamento che già la scorsa estate hanno approfittato delle ferie dei proprietari per entrare in azione.. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda, visto che in più casi, i ladri avrebbero adottato lo stesso modus operandi: ad essere prese di mira, infatti, sono state le abitazioni comprese tra il primo e il secondo piano, raggiunte tramite tubi del gas o vicine impalcature di palazzine in ristrutturazione.Tre i furti sventati grazie all'immediata segnalazione a carabinieri e polizia dai residenti. In piazza degli Aragonesi, alle spalle del Teatro Massimo, gli agenti hanno colto sul fatto tre giovani: hanno tentato la fuga cercando di fare perdere le proprie tracce in via Sant'Agostino, ma alla fine sono stati bloccati.nella giornata di Santo Stefano a finire nei guai è stato un minorenne, sorpreso mentre tentava di aprire il portone di una palazzina. Pochi giorni prima, un altro arresto è scattato alla Zisa: un 22enne è finito in manette dopo la segnalazione arrivata alla centrale della polizia da via Rinaldo Montuoro. Il giovane è stato sorpreso dai poliziotti mentre tentava di scavalcare la recinzione del giardino che gli avrebbe permesso poi di fuggire.Anzitutto chiudere le tapparelle fino in fondo quando si esce di casa, anche per poco tempo. In caso di movimenti sospetti è fondamentale contattare subito il 112 o il 113. Nel vademecum di polizia e carabinieri, inoltre, il consiglio di non scrivere sui social network quando ci si trova in vacanza o ci si allontana da casa.chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti; ricordare che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno; chiedere ai vicini di casa di prestare attenzione in caso di rumori sospetti sul pianerottolo o nell'appartamento e nell’eventualità non esitare a lanciare l'allarme".