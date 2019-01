"Non cercare mai di lasciarmi… ti ucciderò… Non voglio diventare un'assassina". E poi: "Preparerò il sushi con i tuoi reni e userò le ossa delle tue mani come bacchette". La donna avrebbe anche fatto irruzione in casa dell'uomo per cui spasimava, questa è una delle tante accuse mosse che saranno affrontate al processo.

"Erano sms divertenti – si è difesa lei -. Qualcun altro dovrebbe amarlo. Ha così tanto da amare. Lui è così carino. Non posso credere di averlo spaventato".

Jacquelyn Ades, 31enne americana originaria della Florida, è stata arrestata qualche giorno fa. Secondo le accuse, non ha preso bene il rifiuto da parte dell'uomo di cui si era innamorata. Così avrebbe cominciato a 'stalkerizzarlo', inviandogli più di 150mila messaggi dal tono inequivocabile. Ecco alcuni dei messaggi incriminati: