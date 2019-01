TRAPANI - "Col cavolo che lo prenderete. Forza padrino, non mollate mai. Voi siete il più grande". Il messaggio, che inneggia al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, è stato postato sul canale Youtube dell'emittente trapanese "Telesud". Il post è stato inserito a commento di un'intervista al prefetto di Trapani, Darco Pellos, in cui si faceva riferimento proprio al superlatitante e all'impegno delle forze di polizia per catturarlo.