Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, arriva da Papa Francesco che si rivolge ai leader europei, 'dimostrate concreta solidarietà'. No dal premier maltese, Joseph Muscat: 'Non diventeremo il luogo dove vengono fatti sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri paesi non vogliono accogliere'. Salvini rivendica che l'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa e sottolinea: "Giusto che Di Maio parli e che dica la sua, ma sui migranti quello che decide sono io, mai più scafisti e chi fa soldi sulla pelle degli altri". E in un'intervista al Messaggero il ministro Bongiorno si schiera: " "Si sta dipingendo la situazione attuale come se l'anomalia fosse il decreto sicurezza. Ma la vera anomalia è quanto succedeva in passato. La battaglia non è tra buoni e cattivi, bensì tra caos e ordine".