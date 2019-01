. Ed è per questo che il sindaco Leoluca Orlando scrive che "se (Salvini, ndr) stesse un po' meno su Facebook e un po' più al Ministero saprebbe perché i suoi uffici non fanno la consegna. Noi, i palermitani, aspettiamo".che per ultimo ieri, nel corso di una diretta Facebook, ha rinnovato l'impegno per consegnare gli immobili al più presto, “sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati”., che nasce molto prima dell'arrivo di Salvini al Viminale. Nel 2013 La Cassazione rese definitiva la confisca decisa dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Lo Stato divenne proprietario dei beni dei fratelli Giovanni e Salvatore Lo Cicero. All'inizio costruivano le sepoltura nel cimitero dei Rotoli, poi si misero in affari con i potentati mafiosi Madonia, Fidanzati e Galatolo accumulano un tesoro stimato in 27 milioni di euro composto da 34 appartamenti, cinque grandi immobili in un complesso edilizio di viale Regione Siciliana; una ventina tra garage, uffici, magazzini, e scantinati; tre ville in via Vergine Maria, quelle di cui Salvini ha mostrato la foto nella sua diretta Facebook.fra cui le tre ville dei Lo Cicero. Per prima cosa i tecnici comunali hanno scoperto cheLa stragrande maggioranza, infatti, è stata nel frattempo occupata abusivamente, oppure vi abitano persone che pagano l'affitto all'Agenzia. E così il Comune lo scorso settembre ha spiegato per iscritto di essere interessata ad acquisire gli immobili per affrontare l'emergenza abitativa, ma a condizione che siano liberi e fruibili.Nel frattempo sempre negli uffici di Palazzo delle Aquile, che ha anche individuato la destinazione uso delle ville,. Solo una potrebbe essere sanata perché, da alcune vecchie immagine aeree della città, la costruzione è stata avviata prima che entrasse in vigore il limite dei 150 metri.Orlando oggi ha preso carta e penna e ha scritto all’Agenzia dei beni confiscati chiedendo cosa fare:A meno che lo Stato non intervenga con una legge ad hoc. Ecco perché il sindaco punzecchia il ministero. Da lui, dice, solo post su Facebook e pochi fatti.