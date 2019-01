a distanza col ministro Salvini, conquistando una ribalta che ha superato i confini della Sicilia, nella sua maggioranza si gioca una partita delicatissima e dalla quale dipenderà il futuro dell’amministrazione guidata dal Professore.e poi le liste civiche per avere suggerimenti su deleghe e nomi della prossima giunta: un rimpasto più volte annunciato, ma che ormai sembra entrato nel vivo e che potrebbe chiudersi anche entro gennaio. Al momento di certo non c’è niente e Orlando, come sempre, deciderà in completa autonomia: insofferente ai ricatti e agli ultimatum, il sindaco ha ormai abituato gli alleati a una conduzione in solitaria della macchina amministrativa.sarà un rimpasto definitivo o a “rate”, con ingressi scaglionati nel tempo? Variabili di non poco conto, che delineeranno la strategia orlandiana e diranno quanto spazio il sindaco sarà disposto a dare ai partiti, ma che potrebbe avere pesanti ripercussioni su una maggioranza già fragile e che nel 2019 potrebbe riscoprirsi di cristallo, proprio alla vigilia delle Europee.a testa dopo avere avuto in sorte anche una società partecipata (Rap, Amat e Amg). Un bottino magro per le forze politiche che hanno subìto le decisioni sulla Gesap, non hanno voce nelle vicende del teatro Biondo o del Massimo e guidano aziende con non pochi problemi e su cui sono partite addirittura vere e proprie commissioni di inchiesta.Ma il rimpasto è una partita politica dalle mille sfaccettature. La battaglia sui migranti, portata avanti da Orlando, fa a pugni con i problemi quotidiani della città come rifiuti, quartieri al buio e violenza sugli autobus, il che rende improcrastinabile per il sindaco intervenire con decisione sulla sua amministrazione per non perdere quel patrimonio di credibilità ottenuto dopo lo scontro con il leader leghista. Da qui l’esigenza di accelerare, provando ad accontentare tutti, ma il punto è che anche i partiti, al loro interno, sono spaccati.Al momento gli assessori che sarebbero sicuri di restare sono, responsabile delle Attività sociali e vicino al mondo ecclesiale,e l’uomo dei bilanci,, che sembra aver ritrovato la sintonia con Sala delle Lapidi. In uscita ci sarebbero invecema anche, rispettivamente titolari delle deleghe su Personale, Mobilità e Cultura. In rialzo le quotazioni died, che alcuni vogliono sicuri di restare e altri già con la valigia in mano. Nel caso di Arcuri, però, un siluramento sarebbe clamoroso vista la sua storia politica al fianco del Professore, ma considerate anche le difficoltà oggettive di gestire tutti gli uffici tecnici con un solo dirigente specializzato in materia.Per quanto riguarda gli ingressi gli unici con le idee chiare sono quelli di Sicilia Futura che da sempre puntano su(magari alle Attiità produttive), mentre è ben diversa la situazione in casa degli altri partiti. In Sinistra Comune il ballottaggio dovrebbe essere tra, anche se non manca chi sussurra i nomi di, come è evidente che si dovrà fare spazio anche al primo dei non eletti,. Più complicata la questione in casa dem: la vittoria di Davide Faraone ha messo fuori dai giochi, sua avversaria nella corsa alla segreteria regionale, e di nomi che mettano tutti d’accordo ne circolano ben pochi. Il gruppo del Pd in consiglio però finora è stato compatto e la soluzione, alla fine, potrebbe essere “tecnica” puntando sull’attuale capogruppo, il renziano, che è già frutto di una sintesi interna.Ma nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi diche, come scrive il Giornale di Sicilia, potrebbe essere indicato in quota Orlando: il sindaco, per la Cultura, punterebbe così su un fedelissimo che però nel frattempo ha aderito al Pd. E proprio questa doppia veste sarebbe l’ostacolo principale, visto che il Partito Democratico si ritroverebbe formalmente con due assessori. Il quarto nome in entrata è invece quello dell’orlandiano per eccellenza,: ex presidente di Gesap, oggi presidente di Gh, il braccio destro del sindaco potrebbe entrare occupandosi di Personale e magari con i galloni da vicesindaco, ma questo obbligherebbe uno tra Marano e Arcuri a lasciare.ossia Mov139 e Palermo 2022, ma anche quel che resta del defunto Ncd. “Se questa impostazione venisse confermata, cioè se la parte moderata della maggioranza non ottenesse una rappresentanza politica nella futura giunta, saremmo di fronte alla mortificazione di un patrimonio politico che è stato decisivo nell’elezione del sindaco Orlando ma che, finora, non ha ottenuto alcun ruolo in consiglio comunale – dice il capogruppo di Democratici e Popolari, recordman di preferenze alle ultime Comunali - Il fatto che il più votato dell’intera maggioranza sia stato proprio un moderato dimostra quanto questa area politica abbia contribuito alla vittoria di tuta la coalizione, con numeri di gran lunga superiori a quelli degli altri consiglieri. Vogliamo quindi sperare che anche ai moderati verrà riconosciuto il lavoro svolto, in caso contrario non potremmo che trarne le dovute conseguenze ma siamo sicuri che il sindaco saprà operare le scelte giuste”.i consiglieri pronti a sbattere la porta e ad accasarsi altrove. Un pericolo per una maggioranza già risicata, da qui la possibilità di far entrare nella partita anche i cda delle partecipate usandoli come camera di compensazione.spazio le quote rosa e, se all’Ars passasse la riforma sulle giunte, i posti da assessore potrebbero aumentare a 10 o 11, anche se in quel caso il costo totale della squadra dovrebbe restare invariato e questo comporterebbe un taglio dello stipendio. Un allargamento della giunta consentirebbe però di riaprire i giochi, con trattative pronte a ripartire.