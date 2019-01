PALERMO - Una pala meccanica con la quale vengono ammassati i rifiuti nella discarica di Bellolampo a Palermo è andata in fiamme questa sera nell'impianto gestito dalla società partecipata Rap. Sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ai rifiuti depositati."Con i nostri mezzi - dice Pasquale Fradella dirigente della Rap - abbiamo cercato di circoscrivere l'incendio. Servono adesso i vigili del fuoco per completare l'intervento".(ANSA)