La platea di beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di 4.916.786 persone, pari a 1,73 milioni di nuclei familiari. Lo si legge nell'ultima bozza della relazione di accompagnamento all'atteso decreto sul reddito di cittadinanza. Modificato il limite di tempo oltre il quale i beneficiari dovranno accettare un'offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale, che sale a 18 mesi dai 12 previsti nelle bozze precedenti. Dunque, nei primi sei mesi di fruizione del reddito va accettata un'offerta entro 100 chilometri dalla residenza, tra il sesto e il diciottesimo mese entro 250 chilometri ed oltre il diciottesimo mese, nel caso in famiglia non ci siano minori né disabili, ovunque in Italia. La Lega intanto non ha presentato alcun emendamento al ddl di riforma costituzionale che introduce il referendum propositivo, 67 dal Pd e 19 da Fdi, due dei quali introducono il quorum. (ansa)