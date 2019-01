L’uomo, originario del Bangladesh e con regolare permesso di soggiorno in Italia, aveva notato il comportamento sospetto dei quattro giovani davanti al suo negozio, nel quale sono poi entrati per prendere delle birre.

E’ stato a quel punto che un quarto ragazzo si è unito al gruppo per dare vita alla violenza. Avrebbe detto al bengalese che sarebbe stato lui a "garantire" per gli amici, ma la sua "proposta" è stata rifiutata.

Approfittando della baraonda, i tre rapinatori minorenni sono riusciti ad allontanarsi indisturbati, mentre il più grande non avrebbe guadagnato per tempo l’uscita del locale ed è stato bloccato.

E' così finito in manette un ventunenne della Zisa con precedenti di polizia, accusato di rapina aggravata in concorso. Come gli agenti hanno ricostruito, la vittima è stata aggredita e rapinata.