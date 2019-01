Il bonus che viene erogato attraverso i comuni dell’Isola serve a ridurre le difficoltà economiche e a favorire la nascita di bambini.

L’erogazione riguarda i nati nei seguenti periodi:

1 gennaio–30 giugno 2018 e

1 luglio–31 dicembre 2018.

Ad avere la priorità saranno i nuclei familiari con minor reddito ISEE ed i nuclei familiari con maggior numero di componenti.

A parità dei requisiti verrà considerato l’ordine cronologico delle nascite.

Possono presentare domanda per la concessione del bonus bebè, un genitore o, in caso di impedimento, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.

I requisiti possono essere visionati nel bando scaricabile dal sito web comunale.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

documento di riconoscimento in corso di validità;

certificazione ISEE;

copia del permesso di soggiorno in caso di soggetto extracomunitario;

copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Questi i termini di scadenza per la presentazione delle domande:

per i nati o adottati dal 1/01/2018 al 30/06/2018 entro il 14/09/2018;

per i nati o adottati dal 1/07/2018 al 30/09/2018 entro il 12/10/2018;

per i nati o adottati dal 1/10/2018 al 31/12/2018 entro il 15/01/2019.

Ulteriori informazioni possono essere consultate nell’avviso pubblicato sul sito www.comune.bagheria.pa.it, dove è anche possibile scaricare anche i moduli per la richiesta.

L’intervento, rivolto a tutti gli anziani con più di 75 anni compiuti, prevede la retribuzione di un assistente familiare iscritto all’albo degli assistenti e l’eventuale permanenza nella famiglia dell’assistito, in alternativa al ricovero in strutture residenziali. I suddetti anziani beneficeranno di un voucher per l’acquisto di prestazioni sociali o sociosanitarie che ne certifica la totale invalidità o la disabilità.

Il voucher sarà anche utilizzabile per l’acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti iscritti all’albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali a fronte dell’art. 26 della legge regionale n.22/86.

L’anziano deve possedere i seguenti requisiti:

75 anni compiuti;

cittadinanza italiana;

residenza a Bagheria;

dichiarazione di totale invalidità o disabilità grave.

Per l’accesso al voucher occorre essere in possesso di una certificazione ISEE con un valore massimo di 7.000 euro.

L’assistito potrà altresì beneficiare di:

passaggio letto/carrozzina e viceversa;

vestizione;

spostamento in ambiente domiciliare per i bisogni fisiologici;

disbrigo pratiche;

preparazione e/o somministrazione del pasto a domicilio.

L’istanza deve essere presentata entro il 21 gennaio 2019 presso la sede comunale di Bagheria. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute consultando il sito www.comune.bagheria.pa.it

Il Comune di Bagheria informa inoltre che l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, prosegue l’erogazione dell’intervento di sostegno indirizzato alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza.