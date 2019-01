PALERMO – Ora c'è la data. Il 24 febbraio Diventerà Bellissima, il movimento fondato dal presidente della Regione Nello Musumeci si riunirà perNon ancora deciso il luogo, in ballottaggio Catania e Palermo. Su questo sta lavorando la segreteria generale del movimento, riunita in queste ore. Per il congresso di Diventerà Bellissima in un primo momento si era parlato di dicembre, poi c'è stato uno slittamento dei tempi. L'assise sarà il luogo in cui tra l'altro i musumeciani dovranno sciogliere il nodo sulla loro partecipazione alle Europee di maggio. In vista di quell'appuntamento si è parlato fin qui di diverse possibili opzioni, dall'alleanza con partiti nazionali alla creazione di un fronte sicilianista, ma non è stata ancora assunta alcuna decisione.