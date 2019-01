PALERMO - L'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao ha convocato, per oggi alle 15, i sei commissari dei Liberi Consorzi comunali e i tre sindaci metropolitani per affrontare le problematiche finanziarie delle ex province che sono quasi tutte sull'orlo del default e presentano enormi criticità finanziarie che non consentono di assicurare i servizi essenziali come il funzionamento degli istituti secondari superiori. Nella legge di stabilità 2019 sono state inserite alcune nome a sostegno ma non sono sufficienti ad evitare il dissesto degli enti.