PALERMO - Via libera alla stabilizzazione di 14 lavoratori precari del parco minerario Floristella. La giunta regionale, presieduta da Nello Musumeci, ha deciso di dare esecuzione al dispositivo del giudice del lavoro di Enna che a maggio dell'anno scorso aveva sancito il diritto dei lavoratori alla stabilizzazione entro la fine dell'anno. A sbloccare la vicenda è stato il dirigente del dipartimento dei Beni culturali che alla richiesta della giunta, fatta dopo la pubblicazione della sentenza, di verificare, in raccordo con l'Avvocatura dello Stato, la possibilità di fare appello, ha risposto di non ritenere opportuno opporsi al provvedimento del Tribunale. La delibera con l'emissione del parere prescritto dal giudice è stata approvata dalla giunta Musumeci lo scorso 3 gennaio.