Le attività che saranno giornalmente effettuate in turno antimeridiano, già dalle prime ore del mattino, saranno supportate dalla polizia municipale e dureranno circa tre settimane. Per i suddetti lavori è stata emessa relativa ordinanza. “I lavori ripartono – spiega l’amministratore unico Giuseppe Norata - dopo uno stop di pochi giorni legato al periodo delle festività natalizie. A fine dicembre l’azienda aveva ultimato nei termini previsti, i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Maio Oneto”.

Saranno infatti trasferiti in loco tutti i mezzi e le attrezzature, come la scarificatrice, la finitrice, la fresa, il rullo compressore per la manutenzione di circa 7.500 mq di asfalto. Il tratto interessato andrà da Stradella Decano a via Oneto.