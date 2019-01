PALERMO - Clive Richardson, neo presidente del Palermo secondo quanto annunciato dal club rosanero lo scorso 29 dicembre, è atterrato da poco all'aeroporto di Punta Raisi. Con il rappresentante inglese dei nuovi proprietari del Palermo è arrivato anche Dean Holdsworth, il capo dei consulenti che affiancheranno l'attuale responsabile dell'area tecnica Rino Foschi nella seconda parte della stagione. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato della nuova società rosanero, Emanuele Facile, aveva preannunciato il ritorno in città della delegazione inglese e una probabile nuova conferenza stampa per provare a fare chiarezza sul passaggio di proprietà del Palermo da Maurizio Zamparini ai nuovi, non ancora rivelati, proprietari inglesi. In città nelle prossime ore è atteso anche lo stesso Facile.