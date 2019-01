Alcune società a lui riconducibili, direttamente e non, continuano a gestire finanziamenti pubblici. È uno dei motivi per cui il giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Morosini ha deciso di applicare gli arresti domiciliari al manager . C'è un capitolo investigativo da sviluppare. Sotto inchiesta sono finite quattordici persone , compresi gli imprenditori che avrebbero consentito a Fabbrizio di creare un sistema di false fatturazioni. Secondo l'accusa, una decina di progetti del settore turistico sarebbero stati attivati esclusivamente per drenare risorse pubbliche. Una volta incassati i soldi i progetti sarebbero rimasti al palo.Nel corso di alcune conversazioni intercettate si mostrava preoccupato. Chiedeva ad una persona sentita dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria se gli avessero fatto i nomi di politici e docenti universitari, spiegava di avere contribuito a predisporre dei bandi di gara, invitava a usare l'app di Telegram per rendere più sicure le loro conversazioni ed evitare che venissero intercettate, parlava di nuovi appalti da gestire.possa compiere ulteriori condotte di truffa ai danni della Regione siciliana e malversazioni, grazie a società attraverso le quali, a mezzo di interposta persona, ancora sta operando”. In particolare, nel campo della formazione professionale., coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Andrea Fusco, hanno sequestrato una serie di documenti che rimandano a delle società. E non solo: ci sono dei riferimenti a burocrati che avrebbero dato una mano a Fabbrizio, spingendo i progetti negli assessorati. Una sorta di corsia preferenziale ottenuta dall'imprenditore, capace negli di diventare un catalizzatore di risorse.