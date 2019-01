Il contratto, al momento, verterebbe principalmente sul rinnovo della parte giuridica e della progressione economica, ferma da circa dieci anni, per cui sono stati stanziati 53 milioni di euro. L’accordo sarebbe dovuto arrivare entro il 2018 ma con l'arrivo del 2019

Non c'è ancora un accordo tra tutte le sigle sindacali su diverse parti della bozza di contratto, tra cui anche alcuni aspetti puramente economici del contratto.

Tutto era pronto per la firma e oggi il direttivo dell'Aran Sicilia, l'ente che si occupa della contrattazione, ha portato al tavolo di concertazione una bozza di contratto accettata da qualche sigla sindacale ma sgradita a qualche altra. La fumata bianca, dunque, non c'è ancora: serviranno nuovi incontri per arrivare nel più breve tempo possibile all'accordo.La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana, con la previsione di una commissione paritetica che si occupi della riclassificazione della carriere, oppure potrebbe slittare ulteriormente prevedendo così la riclassificazione nel nuovo contratto di lavoro.grazie al clima di continuo confronto che si è creato con i sindacati". Occorrerà, insomma, apportare delle correzioni alla bozza che oggi era stata portata al tavolo e a cui l’agenzia per la contrattazione ha iniziato a lavorare lo scorso settembre, quando si è celebrato il primo incontro con i rappresentanti dei lavoratori per la redazione del nuovo contratto dei regionali. L'interesse di tutti, però, al di là delle divergenze, sembra quello di chiudere presto dopo tanti anni di attesa.