PALERMO - Al Comune di Palermo telefoni in tilt. In una nota diffusa da Palazzo delle Aquile "si rende noto che, a causa di un guasto tecnico, molte linee telefoniche del Comune oggi non sono funzionanti. Se ne prevede il ripristino entro 48 ore".Intanto, a causa delle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori nelle giornate di domani (dalle ore 10 fino alla fine del turno antimeridiano) e venerdì 11 gennaio (dalle ore 10 alle ore 14 e fino a conclusione turno antimeridiano) potrebbero registrarsi alcuni disservizi o la chiusura anticipata di alcuni uffici comunali.