Inizialmente, inoltre, a quanto pare, ai familiari era stato detto che la morte risaliva ad un anno fa.

A divulgare la notizia della morte di Antonino Donato e della sua comunicazione a ben due anni di distanza è stato, stasera, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, che scrive: "E' la storia triste e drammatica di un ragazzo nato e cresciuto a Petrosino. Come tanti ha lasciato la sua terra per rifarsi una vita da un'altra parte del mondo. Da diverso tempo però non si avevano più notizie di lui. Fino a quando, qualche giorno fa, la famiglia riceve una comunicazione terribile: Antonino è morto in Spagna da ben 2 anni. Per il resto non si sa più nulla. Non si conoscono le ragioni esatte del decesso e nemmeno dove si trova adesso la sua salma. Non si può lasciare una madre e un'intera famiglia così". , che scrive: "E' la storia triste e drammatica di un ragazzo nato e cresciuto a Petrosino. Come tanti ha lasciato la sua terra per rifarsi una vita da un'altra parte del mondo. Da diverso tempo però non si avevano più notizie di lui. Fino a quando, qualche giorno fa, la famiglia riceve una comunicazione terribile: Antonino è morto in Spagna da ben 2 anni. Per il resto non si sa più nulla. Non si conoscono le ragioni esatte del decesso e nemmeno dove si trova adesso la sua salma. Non si può lasciare una madre e un'intera famiglia così".

"Faccio appello alle autorità italiane e spagnole - dice - perché al più presto venga fatta luce su questa vicenda. Verità, semplicemente verità per Antonino".

Questi ultimi non avevano più notizie del congiunto da circa due anni e hanno appreso della morte perché invitati dalla polizia italiana ad effettuare il riconoscimento attraverso una foto. Le autorità spagnole parlano di "decesso per cause naturali", ma alla comunicazione non è allegato alcun certificato medico. E non è stato comunicato neppure dove si trova esattamente la salma.(ANSA)