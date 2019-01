si sarebbe accanito, in particolare, proprio sul cinema: i raid notturni sarebbero avvenuti il 31 agosto, l’1 settembre ed il 27 ottobre, forzando la porta d’ingresso e infrangendo la vetrata dell’ingresso laterale. : i raid notturni sarebbero avvenuti il 31 agosto, l’1 settembre ed il 27 ottobre, forzando la porta d’ingresso e infrangendo la vetrata dell’ingresso laterale.

In due casi, il giovane sarebbe riuscito a scappare con un bottino di alcune centinaia di euro. Fondamentali per le indagini, gli elementi raccolti dalla Scientifica, che hanno permesso di isolare le impronte digitali del malvivente. Quest'ultimo è ritenuto l'autore anche di uno scippo, avvenuto in via Salvatore Meccio ai danni di un passante: lo bloccò e gli strappò una collanina. Ma non finisce qui, perché il 21enne avrebbe anche messo a segno un furto notturno in un bar in centro.

PALERMO - Era già sorvegliato speciale, ma ciò non gli ha impedito di entrare cinque volte in azione in pieno centro città, mettendo a segno tre furti al cinema "Rouge et Noir", a pochi metri dal Teatro Massimo.