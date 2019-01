di Trenitalia dalle 3 del 10 gennaio alle 2 dell'11.

"Il CCNL va rispettato e adeguato ad un personale che oggi è logorato per i carichi di prestazioni che negli ultimi 20 anni sono diventati insostenibili. Le barriere di dialogo che oggi questa azienda pone come aut aut, fanno male all’organizzazione del lavoro e all’utenza - prosegue la nota -. Arrivare allo scontro estremo degli scioperi è una responsabilità esclusiva dell’azienda. Rivendichiamo e chiediamo con forza che venga fatto una valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato nei turni di lavoro. Il datore di lavo ro ha l’obbligo ( glielo impone la legge ) di garantire che il personale sia messo sempre in condizione di lavorare in sicurezza , lo vogliono i lavoratori, lo vuole l’ utenza che ogni giorno a noi si affida".

PALERMO - "Dopo la forte adesione del Personale Mobile siciliano di Trenitalia all’azione di sciopero del 4 dicembre 2018 che ha lasciato una traccia inequivocabile nel panorama aziendale, si attendeva da Trenitalia un segnale che portasse ad un incontro ma cio’ non è avvenuto. I muri alzati nei confronti dei macchinisti e dei capitreno hanno portato a una esasperazione nei rapporti di lavoro, innescando di fatto un braccio di ferro tra chi si sente forte e chi invece continua a lottare per una vita lavorativa più umana e sana". Lo dice in una nota il sindacato Orsa che annuncia uno sciopero di macchinisti e capitreno