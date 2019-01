L'assalto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima l'orario di chiusura dell'attività commerciale, in cui sono entrati in azione due giovani malviventi.. Una volta in possesso del bottino i rapinatori si sono dati alla fuga e in pochi minuti hanno fatto perdere le proprie tracce.Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza del negozio e quelle della zona, che potrebbero avere immortalato i malviventi.