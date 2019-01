In mattinata si è infatti verificato un incidente nei pressi dello svincolo di Capaci, in direzione del capoluogo.un automobilista ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi. Gli altri veicoli non sono riusciti ad evitarlo ed è avvenuto un tamponamento. Due le persone soccorse dai sanitari del 118, che le hanno trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.a cui potrebbe aver contribuito l'asfalto reso viscido dalla pioggia delle ultime ore. Gli accertamenti sono in corso.