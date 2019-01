Garanzia sui bond fino a 3 miliardi, azioni per un miliardo, un fondo al Tesoro da 2 miliardi. Il governo va così in soccorso di Carige, che dovrà presentare un piano entro 2 mesi. Renzi attacca Salvini e Di Maio: 'Devono vergognarsi. Sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Cdm per smentire 5 anni di insulti e menzogne contro di noi'. I Dem ipotizzano un conflitto d'interesse per Conte 'socio di Guido Alpa, a lungo consigliere di Carige'.Palazzo Chigi nega.Di Maio: 'Quante balle di giornali, Renzi e Boschi sulle banche. Proprio loro parlano!'.