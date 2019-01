L'approvazione del "Decreto Carige" per il salvataggio della storica banca genovese rischia di trasformarsi nell'ennesimo dietrofront per i giallo-verdi. Il testo sarebbe infatti una "fotocopia" di quello approvato in consiglio dei ministri nel dicembre 2016 per le medesime questioni riguardanti gli aiuti ad altre banche italiane. Le uniche differenze sono che allora il presidente del consiglio non si chiamava Giuseppe Conte, ma era Paolo Gentiloni, a governare c'era il Pd, mentre grillini e leghisti "infuocavano" fra le opposizioni.A rilevarestato, fra gli altri, Giovanni Trovati, giornalista del "Sole 24 ore: "Se si mette da parte per un attimo l’incendiaria polemica politica di queste ore, del resto, tanta fedeltà testuale al decreto del Natale 2016 non stupisce. Sono identiche le norme europee da rispettare per il salvataggio statale, e quindi non cambiano le regole italiane chiamate ad attuarlo". Così, secondo Trovati, sono state rispettate le stesse direttive europee del 2014, previste nell'ambito delle risoluzioni bancarie. Ribadite infine le medesime garanzie e i parametri dello Stato sull’emissione di titoli in futuro.