E' morto all'età di 89 anni l'attore Paolo Paoloni, l'attore passato alla storia cinematografica come il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, cioè il Megadirettore Galattico di Fantozzi.Paoloni ha anche preso parte ad alcune commedie ed ha partecipato a film dell'orrore come 'Cannibal Holocaust', 'La casa nel tempo' e 'Fairytale'. Paoloni ha lavorato in televisione facendo parte del cast della serie 'Nebbia in Val Padana' del 2000 nella quale ha interpretato il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. In tempi recenti ha lavorato nella fiction 'Don Matteo', prendendo parte ad un episodio nel 2006 e ad uno del 2011. L'ultimo impegno è stato lo scorso anno, in 'Benedetta follia' di Carlo Verdone.