PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 9 gennaio in Sicilia:1) SIRACUSA - Cattedrale, ore 07.30 Esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia in occasione dell'anniversario della Dedicazione. Sarà aperta la nicchia che custodisce il simulacro.2) MESSINA - Uil, viale San Martino, ore 10:00 Conferenza stampa sull'amministrazione comunale guidata da Cateno De Luca e sulla liquidazione dell'azienda trasporti.3) PALERMO - Dip. Sviluppo, v. Regione Siciliana 4600, ore 10:00 Manifestazione di protesta del Sifus Confali, che rivendica il pagamento degli stipendi pregressi ai lavoratori forestali e dei Consorzi di bonifica e il raddoppio dei fondi per il settore.4) PALERMO - Ars, Sala Mattarella, ore 10:30 Convegno dal titolo "Art. 18 - liberi di associarsi", per discutere sulla legge sulla massoneria approvata recentemente dall'Ars. Partecipano, tra gli altri, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché ed il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Sefano Bisi.5) PALERMO - Assessorato Salute, piazza Ottavio Ziino, ore 15.30 L'assessore regionale per la Salute Ruggero Razza incontra i presidenti degli Ordini provinciali dei Medici della Sicilia sul decreto assessoriale che riguarda la stabilizzazione dei medici sostituiti del 118 e sull'organizzazione della Scuola di medicina generale.6) PALERMO - Libreria Feltrinelli, ore 17:30 Incontro-dibattito dopo la relazione dell'Antimafia regionale sul depistaggio delle indagini su via D'Amelio. Con il presidente della Commissione, Claudio Fava, ne parlano Fiammetta Borsellino e Roberto Scarpinato. Modera l'incontro il giornalista Salvo Toscano.7) CATANIA - Piazza Duomo - Via Etnea, ore 18:30 Manifestazione organizzata da Libera per protestare contro il Decreto sicurezza e chiedere l'apertura dei porti.(ANSA)