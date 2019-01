“L’indagine - continua l’esponente leghista - accende i riflettori sui cosiddetti ‘sbarchi fantasma’ sulle nostre coste e dimostra che la linea dei porti chiusi non solo è giusta ma in certi casi non basta”.

ROMA - "Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa!". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, allegando un link alla notizia dell'operazione dei carabinieri del Ros, che hanno eseguito 15 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e istigazione al terrorismo.“L’operazione della Dia di Palermo conferma quanto temevamo e cioè che i signori dell’immigrazione clandestina sono gli stessi tagliagole dell’Isis”. Lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia, commentando gli arresti eseguiti dai carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, su ordine della Procura distrettuale antimafia palermitana.