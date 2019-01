PALERMO - Nel 2018 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia stradale nella Sicilia occidentale "sono stati 754 a fronte dei passati 750 del 2017, con una diminuzione dei feriti, ovvero 323 persone rispetto alle 356 del 2017. Significativa è stata la diminuzione degli incidenti con conseguenze mortali con un totale di 14 incidenti e 17 persone decedute, rispetto ai 17 incidenti mortali del 2017 con 20 vittime". Lo rende noto una nota della Polstrada. L'utilizzo sistematico dell'autovelox e del telelaser, sia sulle autostrade che sulle strade statali, durante i 530 servizi predisposti, "ha consentito l'accertamento di 2.628 violazioni dei limiti di velocità con un significativo aumento rispetto all'anno precedente, in cui sono state accertate 1074 violazioni". I conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug test sono stati 39915 e di questi 213 multati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 21 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. (ANSA).