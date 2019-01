di Roma. E non risparmia colpi per nessuno dei due esponenti principali dell’esecutivo: il vicepremier e ministro dell’Interno, il leghista, e l’altro vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, il grillino. “Tutto sommato – prosegue il commissario regionale di Forza Italia – ho sempre trovato qualcosa di positivo nei governi nazionali, anche in quelli della sinistra: c’era sempre comunque almeno un ministro che apprezzavo o un’idea che trovavo stuzzicante. Questi invece sono veramente terribili”.per qualcosa che lo ha lasciato perplesso: “Fatemi spiegare bene da Salvini – ha detto – che vuol dire, in merito al reddito di cittadinanza, ‘preferisco i neri disoccupati a quelli feriti’. È una cosa che mi incuriosisce molto, non l’ho capita davvero. E siccome non mi considero con una intelligenza media inferiore agli altri, anzi mi considero superiore con poco vanto, devo pensare che per non averlo capito io vuol dire che è stato poco chiaro”.sul tema dei migranti. “Fino a oggi ho incontrato Claudio Fava (il presidente della Commissione regionale Antimafia, ndr) e mi ha annunciato che al primo giorno disponibile interverrà in Aula su questo argomento e svilupperemo un dibattito parlamentare. Valuteremo se sarà necessaria una sottocommissione dell’antimafia. Io ritengo di sì, perché nel mondo dell’immigrazione c’è tanta mafia, sicuramente tanti lati oscuri, e se con la nostra sottocommissione potessimo trovarne alcuni e denunciarli sarebbe un ottimo risultato”.Si è fatto dire ‘fatti i c**** tuoi’ solo perché ha dovuto dire la sua a tutti i costi. Secondo me, tra l’altro, Di Maio nemmeno lo sa cosa sono i gilet gialli, a parte quello che ha letto sui giornali. Il punto è che cercano di vendere la Casaleggio & associati a chiunque”., a cui ha partecipato anche il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Stefano Bisi. “Siete i benvenuti a Palazzo dei Normanni – ha detto Miccichè –. Non sono massone e nessuno della mia famiglia lo è, ma sono un liberale vero e considero la nostra legge sulla massoneria una legge inutile, ma, nel mio ruolo, non ho potuto far altro che assistere al dibattito parlamentare. Saremo davvero liberi soltanto quando in tanti dichiareranno di appartenere alla massoneria”.