E' morto a Roma, per le conseguenze di una caduta, l'immunologo Fernando Aiuti. Sulle circostanze del decesso, avvenuto in ospedale al Gemelli dove era ricoverato, la Procura ha aperto un'inchiesta. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. Aiuti, 84 anni, immunologo di fama mondiale, dedicò buona parte della sua attività alla lotta all'Aids.