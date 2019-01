(clicca qui per leggere il pezzo di cronaca)

Alcuni gli erano caduti per terra, davanti al civico 19 C di via Isidoro La Lumia.

Il portiere lo ha richiamato, scatenando la violenta reazione del venticinquenne che prima lo ha colpito con un pugno al volto e, una volta finito per terra, ha proseguito prendendoli a calci. Sul tappeto è rimasta una grossa macchia di sangue. Il portiere è stato dimesso dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Civico.

con la sospensione condizionale della pena. Giovanni Abbate, 25 anni, ha patteggiato per l'aggressione ai danni del portiere di un stabile di via Isidoro La Lumia.Come ha ricostruito la vittima, un uomo di 41 anni, Abbate stava distribuendo dei volantini pubblicitari per strada.ha chiesto scusa alla vittima e il giudice Lorenzo Matassa ha subordinato il patteggiamento, con il consenso del pubblico ministero, al risarcimento dei danni.