quattro squadre da Termini Imerese, Brancaccio e Palermo, con

un'autopompa, un'autobotte e un carro fumo.

Il rogo è stato domato prima che si propagasse all'intera struttura, mentre la donna è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118 per i sintomi di un'intossicazione da fumo. In base ai rilievi effettuati nell'appartamento, dove si sono registrati ingenti danni, il fuoco sarebbe stato provocato da una coperta elettrica.

Una notte di panico e paura in via Cavour a Casteldaccia, per una donna disabile messa in salvo dalla polizia e dai vigili del fuoco. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Bagheria che con alcuni mezzi di fortuna sono riusciti a raggiungere la donna, una 55enne, che si trovava sul balcone al primo piano.In via Cavour sono giunte.