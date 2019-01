intercettate alcuni indagati parlavano del progetto di trasferirsi in Belgio, passando da Milano e Parigi, dove qualcuno era pronto a garantire alloggio e coperture.

Si nasconde in qualche parte del mondo. Forse è tornato in patria, in Tunisia, oppure si è trasferito in Belgio, un paese che ha subito una scia di attentati terroristici.(è stato condannato per traffico di droga, ndr), ha vissuto a Marsala e Palermo, insieme al fratello e alla fidanzata, e ha lavorato in un paio di ristoranti., Mongi Ltaief, che qualche settimana fa è stato assolto a Palermo in un processo per immigrazione clandestina. Mongi era stato pure arrestato. Il giorno dopo che gli concessero i domiciliari postò un'immagine su Facebook con la scritta: "Rimescoliamo le carte e ricominciamo".nell'appartamento di un tunisino. Nel suo telefonino c'erano le fotografie di alcuni documenti di identità rilasciati in Belgio. Uno di questi, una parente, era stata falsificata e riportava l'immagine di Kheder. In altri passaggi di conversazioni