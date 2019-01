La commissione Affari istituzionali era chiamata a pronunciarsi sui nomi scelti dalla giunta al termine del lungo percorso di selezione.. I deputati di centrosinistra, infatti, non hanno individuato ragioni di inconferibilità degli incarichi ai nomi, tutti in possesso dei requisiti, scelti dal governo, che ha la responsabilità della nomina. A questo punto la giunta procederà alla nomina cui seguirà il decreto del presidente della Regione che li insedia. Il via libera riguarda 15 manager, non ci sono quelli dei Policlinici per i quali la nomina sarà formalizzata nella prossima giunta, dopo l'intesa con i rettori. "Il fatto che ci sia stata una procedura concorsuale per la prima voltama mai come nella gestione della Sanità la responsabilità delle scelte è in capo al governo e quindi voglio ringraziare chi ha consentito con il voto di oggi di potere proseguire una riorganizzazione di tutte le aziende", commentacome chiede il ministero entro il 15 gennaio, recependo le indicazioni del dicastero con il cronoprogramma degli interventi fissati dal tavolo nazionale, che riguardano essenzialmente la riconduzione dei punti nascita nei parametri indicati dal comitato nazionale e l'adeguamento delle unità operative complesse nell'arco di diciotto mesi.