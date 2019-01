PALERMO - "Lo avevamo proposto e finalmente la Regione ha presentato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le condizioni disastrate della viabilità in #Sicilia. Ora il Governo lavora per nominare un commissario, sbloccare cantieri e rimettere a posto le strade dell'isola". Lo afferma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha pubblicato un tweet relativo alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le condizioni disastrate della viabilità in Sicilia.(ANSA).