Il giovane nel gennaio del 2017 diede fuoco, ustionandola gravemente, alla fidanzata Ylenia Bonavera, 23 anni. In primo grado l'imputato era stato condannato a 12 anni di carcere. La diminuzione della pena in appello è stata decisa perché è stata esclusa la premeditazione.che lo inquadrava mentre acquistava il carburante e dalla testimonianza della madre della giovane. La ragazza invece difese il fidanzato dicendo anche durante il processo che non era stato lui. La ragazza ha poi subito anche un procedimento per favoreggiamento personale e falsa testimonianza.(ANSA)