RAGUSA - Notificata la chiusura delle indagini a sette persone tra amministratori dell'Asp Ragusa e i componenti della commissione per il concorso di primario della divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale Civile di Ragusa. Le ipotesi di reato sono falso ideologico e abuso d'ufficio. L'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza di Ragusa riguarda il concorso per primario ed è scattata a seguito della denuncia di uno dei partecipanti.Secondo quanto accertato il vincitore del concorso, venuto fuori dalla selezione operata dalla commissione esaminatrice, non avrebbe posseduto tutti i titoli necessari rispetto agli altri concorrenti, pur avendo riportato, rispetto al denunciante, un punteggio superiore. I fatti risalgono al 2016.(ANSA)