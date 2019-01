dal cellulare sono state estrapolate due fotografie, autoscattate secondo i poliziotti il giorno della rapina, poco prima che i malviventi entrassero in azione.

I quattro indossavano gli stessi abiti del giorno del colpo al bar. Favarò, Gandolfo e Methlouthi si sono così immortalati in alcuni selfie che li riprendevano con tanto di pistola in pugno, sorriso e posa. I rilievi eseguiti dalla Scientifica hanno poi fatto il resto. nell'auto abbandonata durante la fuga sono stati trovati cappellini, guanti in lattice, fascette, passamontagna, felpe, scaldacollo e la voluminosa macchina scambiamonete rubata al bar durante la rapina.

Le immagini hanno incastrato quattro giovani, ritenuti gli autori della rapina violenta in un bar di piazza Scaffa, a Palermo, lo scorso 28 aprile. Si tratta di Rosario Favarò, 21 anni; Omar Methlouthi, 21 anni; Salvatore Gandolfo, 25 anni e Salvatore Cocuzza. Quest'ultimo era già finito in manette perché colto in flagrante: dopo la rapina, fruttata poche centinaia di euro, il giovane aveva cercato di far perdere le proprie tracce dopo aver abbandonato l'auto con cui era scappato insieme ai complici.. Da allora le indagini della squadra mobile non si sono mai fermate e hanno permesso, grazie alle fotografie memorizzate su uno dei telefoni analizzati, di risalire agli altri tre componenti del gruppo: