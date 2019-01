CALTANISSETTA - Traffico provvisoriamente bloccato a causa di un incidente sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” al km 39,700, in località Butera, in provincia di Caltanissetta. Due veicoli si sono scontrati frontalmente e tre persone sono rimaste ferite.Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.