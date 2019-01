PALERMO - "Ho conosciuto Claudio Baglioni a Lampedusa, lo stimo non solo per le sue grandi qualità artistiche, è un uomo che merita rispetto. A proposto delle sue parole pronunciate di recente, andrebbero lette tutte, non bisogna fermarsi ai titoli. È vero, il tema della migrazione comprende aspetti dei quali si parla troppo poco, e credo che la preoccupazione di Baglioni sul clima che si vive in Italia sia un atto d'amore per il nostro Paese". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. "Purtroppo però, come spesso accade, tutto viene appiattito sul piano delle polemiche - aggiunge - quando invece bisognerebbe dedicare attenzione al merito delle cose. Rinnovo un caloroso saluto a Claudio Baglioni, e mi auguro di rivederlo presto nella 'sua' Lampedusa".(ANSA).