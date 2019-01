Nell’ambito del controllo del territorio predisposto dal Comando e finalizzato al contrasto all’abusivismo pubblicitario e a tutela del decoro cittadino, il nucleo vigilanza pubblicità ha elevato sanzioni per oltre 42.000 euro, dalla metá di dicembre dell'anno scorso in poi, da quando i circhi sono arrivati in città e hanno pubblicizzato abusivamente la loro attività circense.

Le vie monitorate sono state: Duca degli Abruzzi altezza Palazzina Cinese, Regione Siciliana direzione Catania e Trapani, sottoponte Tommaso Natale, Ernesto Basile, ponte Brasa, Bonagia.

6 gestori di esercizi commerciali per l'apposizione abusiva di luminarie o catene luminose sulla pubblica via che reclamizzavano le loro attività.

A ciascun titolare è stata comminata la sanzione di 422 euro prevista dalla normativa vigente. Le luminarie abusive sono state individuate in via Marchese di Villabianca, viale Michelangelo, via Croce Rossa e via Amari.