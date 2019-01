PALERMO - Sono le norme bandiera di una finanziaria snella: l’esenzione decennale delle tasse per chi si trasferisce in Sicilia, l’esenzione dalla tassa automobilistica e le norme di sostegno alle ex province. - Sono le norme bandiera di una finanziaria snella: l’esenzione decennale delle tasse per chi si trasferisce in Sicilia, l’esenzione dalla tassa automobilistica e le norme di sostegno alle ex province. L’ufficio del bilancio dell’Assemblea regionale siciliana però avanza più di un dubbio proprio su quegli articoli dei disegni di legge di bilancio e alla legge di stabilità proposti dal governo e che dovrebbero essere esaminati dai deputati già dai prossimi giorni. proposti dal governo e che dovrebbero essere esaminati dai deputati già dai prossimi giorni.

i 20milioni sarebbero presi da un eventuale, ma non certo, utile prodotto dal Servizio sanitario regionale.

Adesso, al governo tocca fornire tutti i chiarimenti necessari. Lo "sbarco" del testo a Sala d'Ercole è previsto infatti per domani.

L’articolo uno della finanziaria prevede il cosiddetto “modello Portogallo”. Per il governo regionale il provvedimento costerà alle casse regionali solamente un milione di euro ma per l’ufficio del bilancio la correttezza di questa cifra non è verificabile perché non sono indicati i calcoli alla base di questo dato.per cui “non appare di facile interpretazione il riferimento alla operatività del provvedimento rispetto ai tributi comunali”. Non è chiaro, in altre parole, come la Regione risarcirà i Comuni delle mancate entrate che dovrebbero avere con i nuovi residenti.: ci sono da una parte scostamenti fra i dati macroeconomici e le entrate, ma ci sarebbero anche errori tecnici. Un esempio è offerto dalle disposizioni che prevedono l’incentivo per le auto elettriche: una misura analoga è già vigente infatti dal 2016. Insomma, la legge c'è già, non c'è bisogno di approvarla.(e quindi incostituzionali) come quelle riguardanti la tassa automobilistica, norme poco chiare e disposizioni da riscrivere come nel caso dell’introduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.“Ciò, ovviamente - concludono i tecnici -, rende oltremodo complicato un esame approfondito delle singole questioni e del loro effettivo impatto sulle finanze della Regione”.E così non è tardata ad arrivare la reazione di alcuni parlamentari. I demhanno accusato il governo guidato dadi avere presentato all’Ars una manovra economica “approssimativa, priva di misure efficaci per lo sviluppo e carente dal punto di vista tecnico per la corretta quantificazione degli aspetti finanziari” chiedendo al presidente della commissione Bilanciodi sollecitare i chiarimenti e le correzioni.I principali rilievi che dal Centro studi dell’Ars arrivano al bilancio di previsione 2019 riguardano le entrate. Per i dipendenti che hanno esaminato il bilancio infattiCi sarebbero scostamenti anche rispetto ai valori delle entrate di cui la Regione dovrebbe usufruire dopo l’accordo siglato con lo Stato e varato con la manovra nazionale.Dal lato delle spese poi, l’ufficio di bilancio, ritorna su un tema che caratterizza le sue relazione “non può sottacersi - si legge infatti - la bassa incidenza della spesa di investimento (generante sviluppo) rispetto alla spesa corrente”. Quest’ultima vale 15 miliardi su un bilancio che ammonta a 21,2 miliardi con un incidenza percentuale del 70,79%.. Secondo i tecnici dell'Ars, le somme destinate agli investimenti, non possono essere utilizzate per pagare le rate dei mutui, considerati spesa corrente. Non solo. Perplessità anche sulla copertura, visto che. Si parte dalla norma che prevede l’uso dei fondi dell’Irfis per la concessione di garanzie alle imprese e si continua con l’articolo otto che si occupa dei costi del personale della Resais. In tutti e due i casi non sono chiare le coperture finanziarie. E si finisce con la proroga dell’autorizzazione ad acquisire le terme di Acireale. L’operazione, nel 2018, era stimata 15 milioni ma essendo passato un anno potrebbero essere cresciuti gli oneri finanziari per la crescita dei tassi di interesse. Il costo per i tecnici dell’Ars andrebbe aggiornato ma così non è stato fatto.