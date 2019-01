San Vito Lo Capo ospiterà il Campionato Mondiale Studentesco di Beach Volleyball 2019. Lo annuncia il sindaco, Giuseppe Peraino, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un evento di portata internazionale che si svolgerà sulla spiaggia dal 3 al 10 ottobre. La kermesse, promossa dall'ISF (International Sport School Federation) ed organizzata da MIUR e dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), vedrà impegnati studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi paesi del Mondo dopo un percorso che nelle rispettive nazioni li ha portati dalle fasi provinciali a quelle internazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) -“Lo scorso ottobre – spiega il sindaco Peraino- siamo stati contattati dal Ministero che già in occasione del Comitato esecutivo ISF, tenutosi ad Olbia nel 2017, aveva presentato la candidatura ad ospitare in Italia la finale dell’evento indicando come possibile località San Vito Capo. Accertata la nostra disponibilità, tecnici ministeriali hanno effettuato a novembre scorso una visita ispettiva in spiaggia per verificare l’effettiva idoneità del sito e delle strutture ricettive. Hanno inoltre visitato il teatro comunale dove è stato prospettato di svolgere delle manifestazioni collaterali".“La spiaggia di San Vito Lo Capo- continua il sindaco- è stato considerata la location ideale dove far disputare agli studenti la competizione oltre che, naturalmente, un luogo incantevole dove accogliere staff, insegnanti, tecnici e famiglie provenienti di vari paesi del mondo. Oltretutto il campionato si terrà subito dopo il Cous Cous Fest, quindi, sarà un’occasione per prolungare la stagione turistica e fare promozione, ancora una volta, nel mondo. Per otto giorni, infatti, il nostro territorio, così fortemente vocato per gli sport all’aria aperta in contesti naturali di grande bellezza, sarà alla ribalta mediatica ed otterrà visibilità in tutte le Nazioni che parteciperanno ai Mondiali”.Il sindaco Peraino invierà una lettera di ringraziamento al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per aver scelto San Vito Lo Capo assicurando il massimo supporto, procedurale ed organizzativo, per la realizzazione di questo importantissimo evento sportivo. L’amministrazione comunale ha già impegnato la somma di 10 mila euro nell’apposito capitolo del bilancio pluriennale 2018/2020, anno 2018.